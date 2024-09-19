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Ізраїль зосереджується на північному фронті, - Галлант

Військові цілі Ізраїлю на півночі - безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок.

Ізраїль зосереджується на північному фронті, - Галлант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про “нову фазу” війни.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Центр ваги рухається на північ. Ми відволікаємо сили, ресурси та енергію на північ”, - сказав Галлант.

Зазначається, що сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛ була розгорнута на півночі Ізраїлю після кількох місяців боїв у Смузі Гази.

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“Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися. З часом нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості”, - зазначив міністр оборони Ізраїлю.

Він наголосив, що військові цілі Ізраїлю на півночі “чіткі та прості: безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок”.

Галлант зауважив, що Ізраїль не забув про заручників і завдання на півдні. 

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