Ізраїль зосереджується на північному фронті, - Галлант

Військові цілі Ізраїлю на півночі - безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про “нову фазу” війни.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Центр ваги рухається на північ. Ми відволікаємо сили, ресурси та енергію на північ”, - сказав Галлант.

Зазначається, що сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛ була розгорнута на півночі Ізраїлю після кількох місяців боїв у Смузі Гази.

“Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися. З часом нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості”, - зазначив міністр оборони Ізраїлю.

Він наголосив, що військові цілі Ізраїлю на півночі “чіткі та прості: безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок”.

Галлант зауважив, що Ізраїль не забув про заручників і завдання на півдні.