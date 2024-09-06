​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень
Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Директор МАГАТЕ заявив, що градирню на ЗАЕС потрібно буде знести
Директор МАГАТЕ заявив, що градирню на ЗАЕС потрібно буде знести
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
ГоловнаСвіт

Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків, - CNN

Байден прийме будь-який вирок, який винесе суд Лос-Анджелеса.

Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків, - CNN
Гантер Байден
Фото: nbcnews.com

Син президента США Джо Байдена Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє CNN.

Адвокат Гантера Байдена Еббі Лоуелл повідомив, що його клієнт визнає, що у прокурорів достатньо доказів, щоб засудити його. Тому Байден прийме будь-який вирок, який винесе суд Лос-Анджелеса.

Всього Гантеру Байдену висунули звинувачення у дев’яти податкових злочинах. Серед них були і три тяжких. 

Підписуйтесь на наш Google News

За даними прокуратури, син Джо Байдена не заплатив 1,4 млн доларів податків, а також ухилився від сплати податків. Для цього він подав неправдиву інформацію у податкових деклараціях. Прокуратура вважає, що Гантер Байден витрачав гроші на розкішні автомобілі, розкішні готелі та секс-працівниць.

Коли Гантер Байден дізнався про початок розслідування, він сплатив близько 2 млн доларів податків та штрафів.

  • Податкова справа в Каліфорнії − одна з двох справ, фігурантом яких є Байден унаслідок розслідування, проведеного щодо нього спеціальним прокурором міністерства юстиції США Девідом Вайсом. Синові президента також висунули три обвинувачення у зберіганні зброї в Делавері, в яких він не визнав себе винним. 

  • Гантер Байден брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові. У грудні 2020 року Міністерство юстиції США направило запит щодо діяльності Гантера Байдена у понад двох десятках підприємств, серед яких є українська газова компанія Burisma.

  • Цьогоріч у лютому спецпрокурор Вайс заявив, що у справі про зв'язок сина президента з компанією Burisma виявлено неправдиві свідчення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies