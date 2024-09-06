Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків, - CNN

Син президента США Джо Байдена Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє CNN.

Адвокат Гантера Байдена Еббі Лоуелл повідомив, що його клієнт визнає, що у прокурорів достатньо доказів, щоб засудити його. Тому Байден прийме будь-який вирок, який винесе суд Лос-Анджелеса.

Всього Гантеру Байдену висунули звинувачення у дев’яти податкових злочинах. Серед них були і три тяжких.

За даними прокуратури, син Джо Байдена не заплатив 1,4 млн доларів податків, а також ухилився від сплати податків. Для цього він подав неправдиву інформацію у податкових деклараціях. Прокуратура вважає, що Гантер Байден витрачав гроші на розкішні автомобілі, розкішні готелі та секс-працівниць.

Коли Гантер Байден дізнався про початок розслідування, він сплатив близько 2 млн доларів податків та штрафів.