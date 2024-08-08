Нобелівський лауреат Юнус повертається сьогодні до Бангладеш, щоб очолити тимчасовий уряд

Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус повернеться сьогодні з Парижа до Бангладеш, щоб очолити тимчасовий уряд, пише DW.
84-річного Юнуса можуть призвести до присяги ввечері.
Командувач армії запевнив, що це буде “прекрасним демократичним процесом”. Водночас тиждень тому бангладешські військові стріляли по студентах, які протестували проти уряду Шейх Хасіни, убивши щонайменше 300 людей, зазначає видання.
“Будьте спокійні та готуйтеся будувати країну. Якщо ми підемо шляхом насильства, все буде знищено”, ‒ йдеться у заяві Юнуса перед поверненням додому.
Політик сподівається провести вибори протягом кількох місяців.
Вчора суд у Дакці виправдав Юнуса у справі про порушення трудового законодавства, яку багато хто вважав політично мотивованою. Його засудили до шести місяців ув'язнення, але йому дозволили залишатися під заставою на час подання апеляції.
Додамо, президентським указом скасовано вирок суперниці Хасіни, колишній прем'єр-міністерці Халеді Зії, дозволивши їй виступити з першою публічною промовою за шість років.
Протести спочатку були зосереджені на квотах на державні посади, але швидко перетворилися на рух проти Хасіни. Прем’єрка розгорнула війська проти цивільних, однак армія змінила сторону і очільниця уряду була змушена втекти до сусідньої Індії.
Юнус став лавреатом Нобелівської премії в 2006 році. Її прсудили за впровадження мікрокредитів для бідних. Програма передбачала надання кредитів на відкриття бізнесу мільйонам бідних людей.
Що відбувається у Бангладеш
- Країну сколихнули студентські протести проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
- 19 липня протести загострилися, почалися сутички, у яких загинули люди. Країна опинилася без інтернету та зв'язку, оскільки уряд намагався силою зупинити протестувальників. Згодом навіть ввели комендантські годину.
- Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.
- У організації протестів уряд звинуватив та заборонив ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
- Пізніше ситуація у країні загострилася. За один день під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а вона звинуватила їх у "саботажі" та відключила країні мобільний Інтернет.
- Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, а головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.
- Організатори студентських протестів заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду. 6 серпня Юнуса призначили головним радником тимчасового уряду Бангладеш.
- Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, що дає можливість сформувати тимчасовий уряд.