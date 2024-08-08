Нобелівський лауреат Юнус повертається сьогодні до Бангладеш, щоб очолити тимчасовий уряд

Лауреата Нобелівської премії миру можуть призвести до присяги ввечері.

Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус повернеться сьогодні з Парижа до Бангладеш, щоб очолити тимчасовий уряд, пише DW.

84-річного Юнуса можуть призвести до присяги ввечері.

Командувач армії запевнив, що це буде “прекрасним демократичним процесом”. Водночас тиждень тому бангладешські військові стріляли по студентах, які протестували проти уряду Шейх Хасіни, убивши щонайменше 300 людей, зазначає видання.

“Будьте спокійні та готуйтеся будувати країну. Якщо ми підемо шляхом насильства, все буде знищено”, ‒ йдеться у заяві Юнуса перед поверненням додому.

Політик сподівається провести вибори протягом кількох місяців.

Вчора суд у Дакці виправдав Юнуса у справі про порушення трудового законодавства, яку багато хто вважав політично мотивованою. Його засудили до шести місяців ув'язнення, але йому дозволили залишатися під заставою на час подання апеляції.

Додамо, президентським указом скасовано вирок суперниці Хасіни, колишній прем'єр-міністерці Халеді Зії, дозволивши їй виступити з першою публічною промовою за шість років.

Протести спочатку були зосереджені на квотах на державні посади, але швидко перетворилися на рух проти Хасіни. Прем’єрка розгорнула війська проти цивільних, однак армія змінила сторону і очільниця уряду була змушена втекти до сусідньої Індії.

Юнус став лавреатом Нобелівської премії в 2006 році. Її прсудили за впровадження мікрокредитів для бідних. Програма передбачала надання кредитів на відкриття бізнесу мільйонам бідних людей.

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