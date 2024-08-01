В Азербайджані заарештували українського кримінального авторитета, - ЗМІ

В Азербайджані заарештували Олега Крапівіна, більш відомого як "Олег Бакінський", якого вважають кримінальним авторитетом.

Про це повідомляє видання Report.

“Його було заарештовано кілька днів тому в Баку співробітниками Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС Азербайджану”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рішенням Нариманівського районного суду щодо Крапівіна обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 3 місяці.

В пресслужбі МВС Азербайджану підтвердили цю інформацію, повідомляє видання.

Як повідомляє сайт “Миротворець”, 26 червня 2022 року Україна заборонила Олегу Крапівіну перебування в Україні. Йому анулювали посвідку на проживання. Підставою для цього стали підозра у співпраці та пособництві окупантам, контакти з військовими злочинцями Кадирова в Україні і можлива передача ним частини гуманітарних вантажів в Запорізькій області.