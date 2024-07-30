Сили оборони Ізраїлю завдали удару по столиці Лівану, — Reuters

Ізраїльські військові заявили, що вони здійснили цілеспрямований удар у Бейруті по командиру "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за удар на Голанських висотах.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела у ліванській службі безпеки.
Відомо, що ціллю під час атаки був високопоставлений командир "Хезболли". Його доля наразі не відома.
У Силах оборони Ізраїлю підтвердили причетність до удару.
"ЦАХАЛ завдав цілеспрямованого удару в Бейруті по командиру, відповідальному за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та вбивство десятка ізраїльських цивільних", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.
"Увечері пролунав гучний вибух і було видно клуб диму, що піднімався у південній частині міста, яка є оплотом угрупування "Хезболли"", — пише Reuters з посиланням на свідків.
Державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльський удар був націлений на територію біля ради Шури "Хезболли" в столичному районі Харет-Хрейк.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Йдеться про об'єкти-схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 12 людей загинули, зокрема діти. Ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.
- Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар “Хезболли” по Голанських висотах.