Байден наполягав на припиненні вогню в Газі під час розмови з Нетаньяху, - ЗМІ

Президент США Джо Байден наполягав на припиненні вогню у Газі під час переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє Reuters.

Це були перші переговори віч-на-віч для цих політиків після візиту Байдена до Ізраїлю через кілька днів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Також Нетаньяху має зустрітись із віце-президенткою США Камалою Гарріс та кандидатом в президенти від республіканців Трампом.

Очікується, що Гарріс на зустрічі зосередиться на тяжкому становищі палестинців, а також підтримає право Ізраїлю на самооборону.