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Байден наполягав на припиненні вогню в Газі під час розмови з Нетаньяху, - ЗМІ

Також Нетаньяху має зустрітись із віце-президенткою США Камалою Гарріс.

Байден наполягав на припиненні вогню в Газі під час розмови з Нетаньяху, - ЗМІ
Біньямін Нетаньяху та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден наполягав на припиненні вогню у Газі під час переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. 

Про це повідомляє Reuters. 

Це були перші переговори віч-на-віч для цих політиків після візиту Байдена до Ізраїлю через кілька днів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Також Нетаньяху має зустрітись із віце-президенткою США Камалою Гарріс та кандидатом в президенти від республіканців Трампом.

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Очікується, що Гарріс на зустрічі зосередиться на тяжкому становищі палестинців, а також підтримає право Ізраїлю на самооборону.

  • Раніше повідомляли про те, що зусилля, спрямовані на припинення дев’ятимісячної війни Ізраїлю з ХАМАС, ймовірно, стануть головним пунктом порядку денного візиту Нетаньяху.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що багатомісячні зусилля під керівництвом США щодо укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу близькі до успіху, але попередив, що ще є деякі складні питання, які необхідно вирішити.

  • Тим часом, поки Нетаньягу перебуває у США, ізраїльські Сили оборони відновили атаки по всій Смузі Гази.
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