Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
ГоловнаСвіт

ЗМІ: у Румунії виявили імовірні уламки російських "шахедів"

У повіті Тулча жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною.

ЗМІ: у Румунії виявили імовірні уламки російських "шахедів"
Фото: Сили оборони Півдня

Біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.

Про це пише Digi24.

Зазначається, що у румунському повіті Тулча минулої ночі знову була тривога, жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною. 

Румунські солдати, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли металеві частини, які могли бути компонентами російських безпілотників поблизу міста Плауру в дельті Дунаю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies