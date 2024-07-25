ЗМІ: у Румунії виявили імовірні уламки російських "шахедів"

Біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.
Про це пише Digi24.
Зазначається, що у румунському повіті Тулча минулої ночі знову була тривога, жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною.
Румунські солдати, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли металеві частини, які могли бути компонентами російських безпілотників поблизу міста Плауру в дельті Дунаю.
- У ніч на 25 липня захисники неба збили 25 ворожих "шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. 3 з них "загубилися" після перетину румунського кордону.
- В Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок.
- У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. Це вже не перший випадок, коли російська зброя залітала на територію цієї країни НАТО. У грудні цього року в Альянсі сказали, що не бачать загрози від падіння "шахеда" на румунську територію.