ЗМІ: у Румунії виявили імовірні уламки російських "шахедів"

У повіті Тулча жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною.

Біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.

Про це пише Digi24.

Зазначається, що у румунському повіті Тулча минулої ночі знову була тривога, жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною.

Румунські солдати, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли металеві частини, які могли бути компонентами російських безпілотників поблизу міста Плауру в дельті Дунаю.