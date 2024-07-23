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За результатами опитування Гарріс випереджає Трампа, - Reuters/Ipsos

Гарріс випередила Трампа з 44% проти 42% у загальнонаціональному опитуванні. 

За результатами опитування Гарріс випереджає Трампа, - Reuters/Ipsos
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, віце-президентка США Камала Гарріс здобула незначну перевагу над республіканцем Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Гарріс випередила Трампа з 44% проти 42% у загальнонаціональному опитуванні. Похибка опитування складає 3%, в ньому взяли участь 1241 дорослий американець по всій країні, у тому числі 1018 зареєстрованих виборців.

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“Це можна порівняти з мінімальним відставанням Байдена від Трампа в два бали в опитуванні минулого тижня перед його недільним виходом з перегонів”, - зазначає Reuters.

Крім того, близько 56% зареєстрованих виборців погодилися з твердженням, що 59-річна Гарріс “психічно кмітлива і здатна справлятися з викликами”, у порівнянні з 49%, які сказали те саме про 78-річного Трампа.

В свою чергу, таким чином Байдена оцінили лише 22% виборців.

При цьому, коли учасникам опитування запропонували проголосувати з урахуванням незалежного кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Гарріс випередила Трампа з результатом 42% проти 38%.

  • Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала підтримку достатньої кількості делегатів Демократичної партії для того, щоб перемогти в номінації на посаду президента у серпні.
  • Команда Камали Гарріс повідомила про рекордну суму пожертв, зібрану на передвиборчу кампанію. Вдалося зібрати понад 81 мільйон доларів за 24 години.Це є найбільшою сумою, зібраною протягом доби.

  • 21 липня Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США.

  • Натомість ві запропонував кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

  • Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента.

  • Остаточне рішення про номінацію ухвалять на зʼїзді Демократичної партії. Він запланований на 19-22 серпня.

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