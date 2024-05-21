ЗМІ: США готують низку преференцій для Грузії в обмін на прозахідний курс

Уряд має відмовитися від закону про "іноагентів" та провести чесні вибори.

Видання Politico стверджує, що Сполучені Штати можуть запропонувати Грузії масштабну підтримку на кількох рівнях, якщо Тбілісі відмовиться від антизахідної риторики.

Журналісти дізналися, що законопроєкт щодо санкцій проти членів провладної "Грузинської мрії" через ухвалення закону про "іноагентів" містить не лише обмеження, але й обіцянки. Якщо країна відмовиться від калькування російських законів та повернеться на євроатлантичний шлях, Вашингтон готовий на позитивні для Грузії кроки.

Йдеться про більш вільний доступ до американських ринків, лібералізацію візового режиму для громадян, а також надання пакету військової допомоги, який би "сприяв захисту від російської агресії".

Умовою для надання цих преференцій є доказ, що Грузія "досягла значного прогресу у відродженні демократії". Ним може слугувати проведення вільних та чесних виборів.