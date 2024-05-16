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На тлі замаху на Фіцо уряд Словаччини скликає засідання ради державної безпеки

Прем'єр-міністр перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані.

На тлі замаху на Фіцо уряд Словаччини скликає засідання ради державної безпеки
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

На тлі замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо уряд Словаччини скликає засідання ради державної безпеки, а також засідання кабінету міністрів.

Про це повідомляє Reuters.

В Університетській лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, куди госпіталізували Фіцо, повідомили, що прем’єр переніс п’ятигодинну операцію. Зараз Фіцо перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії.

Віцепрем'єр-міністр Роберт Калінак розповів, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, і тривають процедури для забезпечення подальшого покращення.

“На жаль, стан залишається дуже важким через складний характер ран, але ми всі хочемо твердо вірити, що нам вдасться впоратися з ситуацією”, ‒ сказав він.

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  • Ця стрілянина стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
  • Озброєний чоловік вистрелив у 59-річного Фіцо під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
  • У відповідь на збройний напад на прем'єр-міністра Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки.
  • Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і назвав цей напад жахливим.
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