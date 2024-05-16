На тлі замаху на Фіцо уряд Словаччини скликає засідання ради державної безпеки

На тлі замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо уряд Словаччини скликає засідання ради державної безпеки, а також засідання кабінету міністрів.
Про це повідомляє Reuters.
В Університетській лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, куди госпіталізували Фіцо, повідомили, що прем’єр переніс п’ятигодинну операцію. Зараз Фіцо перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії.
Віцепрем'єр-міністр Роберт Калінак розповів, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, і тривають процедури для забезпечення подальшого покращення.
“На жаль, стан залишається дуже важким через складний характер ран, але ми всі хочемо твердо вірити, що нам вдасться впоратися з ситуацією”, ‒ сказав він.
- Ця стрілянина стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
- Озброєний чоловік вистрелив у 59-річного Фіцо під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
- У відповідь на збройний напад на прем'єр-міністра Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки.
- Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і назвав цей напад жахливим.