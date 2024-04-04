Ексочільника Федерації футболу Іспанії затримала поліція

Луїса Рубіалеса звинувачують у корупції, пов'язаній з проведенням Суперкубка країни у Саудівській Аравії.

Колишній голова Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес був затриманий в аеропорту Мадрида після прибуття з Домінікани.

Як пише The Guardian, функціонера звинувачують у корупції, що пов'язана з угодою про проведення Суперкубка Іспанії у Саудівській Аравії. Він нібито отримав мільйонні комісійні за те, що допоміг аравійцям придбати право приймати в себе турнір. За кожен розіграш країна сплачувала федерації 40 мільйонів євро.

Поліція має 72 години на те, щоб офіційно висунути Рубіалесу підозру та передати його до суду для обрання запобіжного заходу або відпустити.