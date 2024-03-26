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Збройні сили Великобританії скинули продовольство цивільним у Смузі Гази

Допомога складається з води, рису, олії, борошна, консервів і дитячих сумішей.

Збройні сили Великобританії скинули продовольство цивільним у Смузі Гази
Збройні сили Великобританії скинули продовольство у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Королівські військово-повітряні сили вперше скинули понад 10 тонн продовольства в Газу. 

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

Допомога, яку скинула в Газу Великобританія, складається з води, рису, олії, борошна, консервів і дитячих сумішей.

Міністр оборони Великобританії дозволив десантування продовольства після оцінки зменшення загрози військовій місії та ризику для цивільного населення.

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Скидання продовольства відбулось за допомоги Йорданії.

Також Великобританія закликала Ізраїль забезпечити доступ до портів і відкрити більше наземних переходів, щоб збільшити надходження допомоги до Гази.

  • Великобританія доставила до Смуги Гази свій найбільший гуманітарний вантаж – близько 2 000 тонн їжі. 
  • У смузі Газа розвантажили першу партію гуманітарної допомоги, яку доставили морським шляхом. Йдеться про 200 тонн продовольства, судно з якою вийшло з кіпрського порту Ларнака у вівторок у рамках пілотного проєкту із запуску морського гуманітарного коридору для надання допомоги цивільному населенню анклаву.
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