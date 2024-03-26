Збройні сили Великобританії скинули продовольство цивільним у Смузі Гази

Допомога складається з води, рису, олії, борошна, консервів і дитячих сумішей.

Королівські військово-повітряні сили вперше скинули понад 10 тонн продовольства в Газу.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

Допомога, яку скинула в Газу Великобританія, складається з води, рису, олії, борошна, консервів і дитячих сумішей.

Міністр оборони Великобританії дозволив десантування продовольства після оцінки зменшення загрози військовій місії та ризику для цивільного населення.

Скидання продовольства відбулось за допомоги Йорданії.

Також Великобританія закликала Ізраїль забезпечити доступ до портів і відкрити більше наземних переходів, щоб збільшити надходження допомоги до Гази.