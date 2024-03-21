Хусити пообіцяли не нападати на кораблі Росії та Китаю, — Bloomberg

Російські та китайські кораблі, які знаходяться в Аденській затоці та Червоному морі недоторкані.

Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.

Єменські хусити пообіцяли Росії й Китаю, що не нападатимуть на їхній кораблі, які перебувають у Червоному морі та Аденській затоці, пише Bloomberg.

За інформацією видання, яке посилається на анонімні джерела, Китай і Росія досягли порозуміння після переговорів між їхніми дипломатами в Омані та представником хуситів Мохаммедом Абдель Саламом.

В обмін на це дві країни можуть надати політичну підтримку хуситам у таких органах, як Рада Безпеки ООН.

У Bloomberg розмірковують, що не зовсім зрозуміло, як проявлятиметься ця підтримка, але вона може включати в себе блокування нових резолюцій проти групи.

І Китай, і Росія є дипломатичними та економічними партнерами Ірану, який є головним військовим і фінансовим покровителем хуситів.

Частина експорту іранської нафти йде саме до Китаю, а Тегеран надав Росіїбезпілотники та інше озброєння для війни проти України.

Єменські хусити намагаються зберігати значну незалежність від Тегерана. Іран заявляв раніше, що підтримує хуситів, але вони самі ухвалюють рішення з політичних і військових питань.

Китай і Росія вже надали хуситам деяку дипломатичну підтримку. На початку січня вони утрималися під час голосування щодо резолюції, запропонованої США і Японією, яка найрішучішим чином засуджувала напади хуситів на кораблі.

У середині лютого Китай і Росія поставили під сумнів законність ударів по хуситах і заявили, що вони ніколи не були санкціоновані Радою Безпеки.