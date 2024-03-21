Хусити пообіцяли не нападати на кораблі Росії та Китаю, — Bloomberg

Єменські хусити пообіцяли Росії й Китаю, що не нападатимуть на їхній кораблі, які перебувають у Червоному морі та Аденській затоці, пише Bloomberg.
За інформацією видання, яке посилається на анонімні джерела, Китай і Росія досягли порозуміння після переговорів між їхніми дипломатами в Омані та представником хуситів Мохаммедом Абдель Саламом.
В обмін на це дві країни можуть надати політичну підтримку хуситам у таких органах, як Рада Безпеки ООН.
У Bloomberg розмірковують, що не зовсім зрозуміло, як проявлятиметься ця підтримка, але вона може включати в себе блокування нових резолюцій проти групи.
І Китай, і Росія є дипломатичними та економічними партнерами Ірану, який є головним військовим і фінансовим покровителем хуситів.
Частина експорту іранської нафти йде саме до Китаю, а Тегеран надав Росіїбезпілотники та інше озброєння для війни проти України.
Єменські хусити намагаються зберігати значну незалежність від Тегерана. Іран заявляв раніше, що підтримує хуситів, але вони самі ухвалюють рішення з політичних і військових питань.
Китай і Росія вже надали хуситам деяку дипломатичну підтримку. На початку січня вони утрималися під час голосування щодо резолюції, запропонованої США і Японією, яка найрішучішим чином засуджувала напади хуситів на кораблі.
У середині лютого Китай і Росія поставили під сумнів законність ударів по хуситах і заявили, що вони ніколи не були санкціоновані Радою Безпеки.
- Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
- Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
- Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
- Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.
- Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.
- США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків.