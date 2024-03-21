Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
ГоловнаСвіт

Хусити пообіцяли не нападати на кораблі Росії та Китаю, — Bloomberg

Російські та китайські кораблі, які знаходяться в Аденській затоці та Червоному морі недоторкані.

Хусити пообіцяли не нападати на кораблі Росії та Китаю, — Bloomberg
Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити пообіцяли Росії й Китаю, що не нападатимуть на їхній кораблі, які перебувають у Червоному морі та Аденській затоці, пише Bloomberg.

За інформацією видання, яке посилається на анонімні джерела, Китай і Росія досягли порозуміння після переговорів між їхніми дипломатами в Омані та представником хуситів Мохаммедом Абдель Саламом.

В обмін на це дві країни можуть надати політичну підтримку хуситам у таких органах, як Рада Безпеки ООН.

У Bloomberg розмірковують, що не зовсім зрозуміло, як проявлятиметься ця підтримка, але вона може включати в себе блокування нових резолюцій проти групи.

І Китай, і Росія є дипломатичними та економічними партнерами Ірану, який є головним військовим і фінансовим покровителем хуситів.

Частина експорту іранської нафти йде саме до Китаю, а Тегеран надав Росіїбезпілотники та інше озброєння для  війни проти України.

Єменські хусити намагаються зберігати значну незалежність від Тегерана. Іран заявляв раніше, що підтримує хуситів, але вони самі ухвалюють рішення з політичних і військових питань.

Китай і Росія вже надали хуситам деяку дипломатичну підтримку. На початку січня вони утрималися під час голосування щодо резолюції, запропонованої США і Японією, яка найрішучішим чином засуджувала напади хуситів на кораблі.

У середині лютого Китай і Росія поставили під сумнів законність ударів по хуситах і заявили, що вони ніколи не були санкціоновані Радою Безпеки.

  • Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
  • Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
  • Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
  • Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.
  • Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.
  • США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies