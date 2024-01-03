Аргентина закликає Великобританію до переговорів щодо Мальвінських островів

Генасамблея ООН охарактеризувала питання Мальвінських островів як особливу та особливу колоніальну ситуацію, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів, беручи до уваги враховувати інтереси мешканців островів.

Аргентина підтверджує свої законні права на суверенітет над Мальвінськими островами, островами Південна Георгія, Південними Сандвічевими островами та навколишніми морськими просторами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Аргентини.

“Національна конституція встановлює, що відновлення ефективного здійснення нашого суверенітету над зазначеними територіями відповідно до міжнародного права та з повагою до способу життя її жителів є постійною та невід’ємною метою аргентинського народу”, - йдеться у повідомленні.

МЗС Аргентини також нагадує, що численні міжнародні та регіональні форуми висловилися за права Аргентини на суверенітет і відновлення двосторонніх переговорів з Великобританією. Серед них були і структури ООН.

Зокрема, Генасамблея ООН охарактеризувала питання Мальвінських островів як особливу та особливу колоніальну ситуацію, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів, беручи до уваги враховувати інтереси мешканців островів.

Також Генасамблея ООН закликала сторони утримуватися від односторонніх дій у спірній зоні.

“Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї”, - наголосили в МЗС країни.