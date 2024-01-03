​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
ГоловнаСвіт

Аргентина закликає Великобританію до переговорів щодо Мальвінських островів

Генасамблея ООН охарактеризувала питання Мальвінських островів як особливу та особливу колоніальну ситуацію, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів, беручи до уваги враховувати інтереси мешканців островів. 

Аргентина закликає Великобританію до переговорів щодо Мальвінських островів
Фото: Пресслужба МЗС Аргентини

Аргентина підтверджує свої законні права на суверенітет над Мальвінськими островами, островами Південна Георгія, Південними Сандвічевими островами та навколишніми морськими просторами. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС Аргентини.

“Національна конституція встановлює, що відновлення ефективного здійснення нашого суверенітету над зазначеними територіями відповідно до міжнародного права та з повагою до способу життя її жителів є постійною та невід’ємною метою аргентинського народу”, - йдеться у повідомленні.

МЗС Аргентини також нагадує, що численні міжнародні та регіональні форуми висловилися за права Аргентини на суверенітет і відновлення двосторонніх переговорів з Великобританією. Серед них були і структури ООН.

Зокрема, Генасамблея ООН охарактеризувала питання Мальвінських островів як особливу та особливу колоніальну ситуацію, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів, беручи до уваги враховувати інтереси мешканців островів. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також Генасамблея ООН закликала сторони утримуватися від односторонніх дій у спірній зоні.

“Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї”, - наголосили в МЗС країни.

  • У 1982 році навколо Мальвінських (Фолклендських) островів спалахнув військовий конфлікт. Аргентина провела військову операцію, встановивши контроль над островами. Проте Велика Британія відреагувала на це, відправивши до островів велике військово-морське з'єднання з метою повернути Фолкленди силою. Під час півторамісячного збройного конфлікту Аргентина зазнала поразки, але продовжує не визнавати як назву островів, так і їхню теперішню територіальну приналежність.
  • На островах розміщена британська військово-повітряна база Маунт Плезант, а британський військово-морський флот регулярно патрулює води південно-західної Атлантики, маючи свою базу в Мер Гарборі біля Маунт Плезанта.
  • Статус заморської території Великобританії був підтверджений за підсумками референдуму, проведеного з ініціативи місцевої влади 10-11 березня 2013 року. На користь цього положення висловилося 99,3% тих, хто голосував, проти — тільки три людини. Явка склала 92% — у волевиявленні взяло участь 1517 з тисячі шістсот сімдесят дві остров'ян, які мають право голосу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies