Аргентина закликає Великобританію до переговорів щодо Мальвінських островів

Аргентина підтверджує свої законні права на суверенітет над Мальвінськими островами, островами Південна Георгія, Південними Сандвічевими островами та навколишніми морськими просторами.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Аргентини.
“Національна конституція встановлює, що відновлення ефективного здійснення нашого суверенітету над зазначеними територіями відповідно до міжнародного права та з повагою до способу життя її жителів є постійною та невід’ємною метою аргентинського народу”, - йдеться у повідомленні.
МЗС Аргентини також нагадує, що численні міжнародні та регіональні форуми висловилися за права Аргентини на суверенітет і відновлення двосторонніх переговорів з Великобританією. Серед них були і структури ООН.
Зокрема, Генасамблея ООН охарактеризувала питання Мальвінських островів як особливу та особливу колоніальну ситуацію, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів, беручи до уваги враховувати інтереси мешканців островів.
Також Генасамблея ООН закликала сторони утримуватися від односторонніх дій у спірній зоні.
“Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї”, - наголосили в МЗС країни.
- У 1982 році навколо Мальвінських (Фолклендських) островів спалахнув військовий конфлікт. Аргентина провела військову операцію, встановивши контроль над островами. Проте Велика Британія відреагувала на це, відправивши до островів велике військово-морське з'єднання з метою повернути Фолкленди силою. Під час півторамісячного збройного конфлікту Аргентина зазнала поразки, але продовжує не визнавати як назву островів, так і їхню теперішню територіальну приналежність.
- На островах розміщена британська військово-повітряна база Маунт Плезант, а британський військово-морський флот регулярно патрулює води південно-західної Атлантики, маючи свою базу в Мер Гарборі біля Маунт Плезанта.
- Статус заморської території Великобританії був підтверджений за підсумками референдуму, проведеного з ініціативи місцевої влади 10-11 березня 2013 року. На користь цього положення висловилося 99,3% тих, хто голосував, проти — тільки три людини. Явка склала 92% — у волевиявленні взяло участь 1517 з тисячі шістсот сімдесят дві остров'ян, які мають право голосу.