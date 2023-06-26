Лондон має готуватися до сценарію несподіваного розпаду Росії, − The Times з посиланням на уряд

В уряді Великої Британії вважають, що Лондону слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали країну зненацька.

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Times.

Британська газета зазначає, що ще від початку повномасштабного вторгнення в Україну у Лондоні припускали, що війна може закінчитися для Москви нестабільністю всередині країни. Однак швидкість подій, коли лідер так званої ПВК “Вагнера” Євген Пригожин оголосив “похід на Москву”, спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії.

“Ми маємо чекати та дивитися, що буде далі. Це може бути лише “Розділ 1” чогось нового”, – зазначив виданню високопосадовець британського уряду.

Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – “її внутрішні справи”.

Колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман зазначив, що успішне захоплення Пригожиним влади було би “найгіршим сценарієм” і не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що “це фашист”.

Він припустив, що темпи розвитку подій у п’ятницю-суботу заскочили західних дипломатів зненацька. “Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний “марш на Москву” не йшлося”, – поділився він.

Колишній представник Міноборони лорд Річард із Герстмонсе зі свого боку вважає, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.

Колишній посол Британії у Росії Родерік Лайн висловив думку, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії вже менші, але “зараз він все ще на своїй посаді”.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація із бунтом найманців у Росії демонструє, якої стратегічної помилки припустилася Росія, розпочавши війну з Україною.