Парламент Люксембурга визнав Голодомор геноцидом проти українців, - Кулеба

Чергова європейська країна, Люксембург, визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців”, - написав Кулеба.
Він підкреслив, що цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість.
“Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати”, - підсумував міністр.
I commend Luxembourg's Chamber of Deputies' historic vote to recognise Stalin's Holodomor of 1932-1933 as genocide against Ukrainians. This step honors millions of victims and restores historic justice. The international acknowledgment of the Holodomor genocide continues to rise.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 13, 2023
Нагадаємо, у кінці травня Палата громад парламенту Великобританії ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.
Перед тим визнала Голодомор геноцидом українського народу Словенія. У березні аналогічне рішення ухвалив парламент Ісландії, а в лютому - болгарський парламент.