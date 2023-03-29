Нападника затримали, за інформацією ЗМІ ним є афганський біженець.

Двоє людей загинули і ще кілька отримали поранення унаслідок ножового нападу в ісламському центрі у Лісабоні.

Про це пише Al Jazeera.

Поліцейські застрелили підозрюваного після того, як він не виконав вимогу віддати зброю.

Загинули дві співробітниці центру віком 49 і 24 років.

Речник поліції повідомив, що однією з версій подій є “терористичний напад”, але інші мотиви не виключаються.

Фото: EPA

Місцеві ЗМІ пишуть, що нападник був овдовілим афганським біженцем та батьком трьох дітей.

Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста висловив свої співчуття та солідарність із сім'ями загиблих, а також із громадою ісмаїлітів у Португалії.

Міністр внутрішніх справ Хосе Луїс Карнейро заявив, що напад, найімовірніше, був “ізольованим актом”.

Португалія вважається однією з найбезпечніших країн світу, і тут не спостерігається ісламофобських нападів чи взагалі високого рівня злочинності.

Принц Карім Ага Хан, духовний лідер світових ісмаїлітів, відкрив Лісабонський центр у 1998 році. У ньому є виставкові приміщення, класи та молитовні зали. У Португалії – країні, населення якої налічує близько 10 мільйонів чоловік, загалом проживає близько 7000 мусульман-ісмаїлітів. Ісмаїліти належать до шиїтської гілки ісламу.

Чимало людей виїхали до Португалії з Мозамбіку − колишньої португальської колонії, під час громадянської війни в африканській країні, яка закінчилася в 1992 році.

Нагадаємо, у січні на Північному залізничному вокзалі Парижа чоловік напав на шістьох людей, поранивши їх гострим металевим гаком.