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У Туреччинні сталися ще два землетруси, є троє загиблих та сотні постраждалих (оновлено)

Їхня магнітуда – 6,4 і 5,8 бали.

У Туреччинні сталися ще два землетруси, є троє загиблих та сотні постраждалих (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У турецькій провінції Хатай стався новий землетрус. Про це у Twitter повідомило турецьке Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Магнітуда нового землетрусу – 6,4 бали. У провінції є руйнування. Через новий землетрус у регіоні зникла електроенергія, інформує CNN. 

Очевидці події кажуть про руйнування у тих районах, які вже нещодавно постраждали від землетрусу. У наметових містечках відчутна паніка.

Оновлення 01:21. Пізніше Bloomberg повідомив, що регіон вразили два землетруси – магнітудою 6,4 і 5,8 бали.

Три людини загинули, а 213 були доставлені до лікарні, заявив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу. Деякі будівлі обвалилися, а люди опинилися під завалами.

Окрім того, щонайменше шестеро людей отримали поранення в Сирії, повідомляє AP.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

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Нагадаємо, що кількість жертв нещодавнього землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 46 тисяч.

Потужні землетруси, які вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців.

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