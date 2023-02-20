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США виділяють Україні новий пакет допомоги на $460 млн

Наша держава, зокрема, отримає додаткові боєприпаси до Himars.

США виділяють Україні новий пакет допомоги на $460 млн
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Eric M. Garland II

США виділяють новий пакет військової допомоги обсягом $460 млн.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Білого дому.

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"Сьогодні на виконання доручення президента Байдена я санкціоную наше постачання озброєнь і техніки США для України на суму 450 мільйонів доларів, про що президент оголосив під час свого візиту в Україну. Цей пакет допомоги в галузі безпеки включає більше боєприпасів для наданих США Himars і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для захисту своєї країни, а також більше Javelin, протитанкових систем і радарів спостереження за повітряним простором", - йдеться в повідомленні. 

За словами Блінкена, Штати виділяють додатково 10 мільйонів доларів для надання екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в "робочому стані перед безжальними ракетними атаками і атаками безпілотників Росії".

Як повідомив у своєму твітері журналіст Голосу Америки Остап Яриш, Україна отримає додаткові боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), 4 радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 20 лютого президент США Джо Байден заявив, що оголосить про чергове постачання критично важливого обладнання для України, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань.

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