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Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв

Таку пропозицію вніс міністр фінансів, і його підтримала владна коаліція в Сеймі.

Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв
Фото: zaxid.net

Сейм Латвії схвалив в остаточному читанні поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатно передати транспортні засоби, що належать державі, у власність уряду України.

Про це повідомляє Delfi.

"Ми можемо реалізувати конфісковані у пʼяних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", ­– заявив голова комісії сейму з оборони Раймонд Бергманіс.

Рішення про передачу конфіскованих автомобілів на потреби армії України у кожному випадку ухвалюватиме уряд Латвії. Транспортні засоби передаватиме організація, яка співпрацює з урядом України та отримує запити про допомогу.

Нагадаємо, що з пропозицією передавати Україні автомобілі, конфісковані у пʼяних водіїв, виступив міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс. А зараз, його підтримала владна коаліція в сеймі Латвії.

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