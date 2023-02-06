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Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 2,7 тисяч осіб

З-під завалів врятовано 6 445 людей. 

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 2,7 тисяч осіб
Фото: EPA

Внаслідок землетрусу з епіцентром на південному сході Туреччини загинули вже більше 2,7 тис. людей. Майже 14,5 тис. отримали поранення. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на керівника департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків AFAD Орхана Татара.

“Станом на зараз кількість загиблих наших громадян становить 1762 людини, кількість поранених – 12 тисяч 68 осіб, кількість зруйнованих будівель – 5 тисяч 606”, - повідомив він. 

Загалом з-під завалів врятовано 6 445 людей. 

Крім того, як повідомляє Al Jazeera, кількість жертв землетрусу в Сирії зросла до 968 людей. Щонайменше 538 людей загинули і 1353 отримали поранення на контрольованих урядом територіях, включаючи провінції Алеппо, Хама, Латакія і Тартус. Також щонайменше 430 людей загинули і понад 1050 отримали поранення у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни. 

До постраждалого регіону направлено 10 176 рятувальників, а також 10409 волонтерів AFAD та команд підтримки. Також організовано повітряний міст для доставки персоналу та всього необхідного в зону лиха. Наразі 18 літаків здійснили 80 вильотів, крім того на постійній основі в зоні землетрусу працює 7 вертольотів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну жалобу у зв’язку із землетрусом, що стався 6 лютого.

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