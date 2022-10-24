У Тбілісі на антивоєнний мітинг вийшли близько 500 росіян

За даними МВС країни, за вересень грузинський кордон перетнули понад 222 тисячі громадян РФ.

У столиці Грузії Тбілісі 23 жовтня відбувся мітинг російських емігрантів проти війни в Україні та політики Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на телеграм-канал SOTA.

За оцінкою журналістів, у мітингу взяли участь близько 500 осіб.

На заході, який організував міжнародний фонд Free Russia Foundation, збирали кошти на допомогу українським біженцям. Нагадаємо, після оголошення "часткової мобілізації" зросло число росіян, які залишили межі своєї країни. За різними оцінками, може йтися як про кількасот тисяч, так і про кілька мільйонів емігрантів – точних цифр щодо цього немає.

Одним із популярних напрямів еміграції росіян є Грузія. За даними МВС країни, за вересень грузинський кордон перетнули понад 222 тисячі громадян РФ.

Нагадаємо, Монголія видаватиме дозволи на проживання усім росіянам, які по них звернуться.