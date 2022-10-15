У Туреччині стався вибух на шахті, щонайменше 28 загиблих

У Туреччині стався вибух на вугільній шахті в районі Амасра в провінції Бартин, загинули щонайменше 28 людей.

Про це повідомив у Twitter охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

На момент вибуху у шахті працювало 110 людей. Коджа заявив, що шість постраждалих перебувають на лікуванні у Стамбулі, ще п'ять – у Бартині.

Для екстреної допомоги пораненим задіяли санітарну авіацію. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував усі заходи та повідомив, що незабаром відвідає місце трагедії.

Нагадаємо, що 27 вересня у турецькому місті Мерсін відбувся вибух біля відділку поліції. Один офіцер загинув, ще один був поранений.