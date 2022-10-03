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Зеленська зустрілась із Вселенським патріархом Варфоломієм

Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні та опікується українськими переселенцями.

Зеленська зустрілась із Вселенським патріархом Варфоломієм
Фото: Фейсбук Олени Зеленської

Перша леді України, яка перебуває з візитом у Туреччині, зустрілася з Константинопольським Патріархом Варфоломієм.

Про це Олена Зеленська повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«У християнській традиції кожна людина вважається за образ Божий. Як ставиться до цього російська армія - ми щодня бачимо по її чергових злочинах в Україні. А російська церква ще й підтримує військову агресію, благословляє вбивць та катів. Очевидно, християнський світогляд, мораль та цінності не мають для них жодного реального значення», - написала вона.

Також Зеленська наголосила на підтримці Патріархом України та українського народу.

«Тим часом Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій називає війну проти України не інакше як диявольською. І таку позицію він зайняв одразу. Ще у березні Вселенський патріархат надіслав першу гуманітарну допомогу Україні й продовжує це робити. І його очільник надалі свідчить про антилюдську сутність російської війни. Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні, опікується нашими вимушеними переселенцями у світі», - йдеться в її повідомленні.

Перша леді України зазначила, що під час відвідання Вселенського Патріархату спільно з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, першою віцепрем’єркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко, заступником керівника Офісу Президента Андрієм Сибігою та Послом України в Турецькій Республіці Василем Бондарем подякували Вселенському патріархові за підтримку та допомогу.

Раніше у Туреччині за участі першої леді України Олени Зеленської та Командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи, відбулася урочиста церемонія спуску на воду корвета типу Ada, збудованого у Туреччині для ВМС ЗСУ та названого на честь гетьмана Івана Мазепи.

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