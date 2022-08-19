Новий пакет безпекової допомоги від США включатиме безпілотники, гаубиці та транспорт, - ЗМІ

У новому пакеті військової допомоги Україна отримає від США, серенд іншого, безпілотники-розвідники та захищені від мін транспортні засоби.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Пентагон.

Пакет допомоги оцінюється в 775 млн доларів.

Загалом пакет допомоги передбачає:

Додатковий боєзапас для систем HIMARS, які раніше надали Києву

16 гаубиць та боєприпаси

1000 Javelin

Устаткування для розмінування

15 безпілотників ScanEagle для допомоги у розвідці цілей для української артилерії

40 машин із захистом від мін і засідок (MRAP), які дозволять українцям пересуватися замінованими ділянками

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)

1500 протитанкових керованих ракет

Хаммери

Тактичні захищені системи зв'язку

підривні боєприпаси

Прилади нічного бачення

тепловізійні системи

Оптика та лазерні далекоміри

Отже, загальна військова допомога США, спрямована Україні після 24 лютого, становить більше 10 млрд доларів.

Нагадаємо, 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.