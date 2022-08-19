Прем’єр-міністр Фінляндії розлючена через оприлюднення відео з вечірок за її участі

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін розлючена через оприлюднення приватних відео з вечірок за її участі, які розкритикували опоненти політика.

Про це пише CNN.

На відео видно, як Марін танцює з друзями. “Ці відео – приватні і зняті в приватному просторі. Мене обурює те, що це стало відомо громадськості”, – зазначила вона.

“Я провела ніч з друзями. Ми просто бурхливо гуляли, я танцювала і співала”, – додала прем’єрка.

Опоненти Марін заявили, що її поведінка не відповідає посаді прем’єр-міністра. Зокрема жінку закликали пройти тест на наркотики.

Марін розповіла журналістам, що вона пила алкоголь, але їй не відомо, щоб хтось вживав наркотики під час вечірок.

Тим часом прихильники очільниці фінського уряду виступили на її захист і звинуватили критиків у застосуванні подвійних стандартів. “Чому вона не може гуляти після роботи? Чи ми очікуємо, що наші лідери не будуть людьми?”, – написав у Твіттері професор дослідження проблем миру та конфліктів шведського Упсальського університету Ашок Суейн.

Додамо, Марін заперечує, що витік відео був частиною схеми шантажу. “Мене не шантажують. Це приватні відео, і вони не мали бути публічними”, – сказала прем’єр.

Вона додала, що відеоролики зняли влітку у приватному будинку. У чиєму – Марін не повідомила.

“Це не перший раз, коли приватне життя Марін у Фінляндії політизується. Раніше вона попросила вибачення перед суспільством у 2021 році, після появи її фото у нічному клубі, у той час як міністр закордонних справ Фінляндії отримав позитивний результат на Covid-19”, – пише CNN.