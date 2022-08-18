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Внаслідок урагану на французькому острові Корсика загинули троє людей

На острові вирували град, сильний вітер і зливи. 

Внаслідок урагану на французькому острові Корсика загинули троє людей
Фото: скрін

Внаслідок урагану на французькому острові Корсика загинули троє людей. Без світла від негоди залишились 45 000 домогосподарств, пише Reuters.

13-річна дівчинка загинула від падіння дерева на кемпінг, а 72-річна жінка – у автомобілі, на який впав дах пляжної хатини. Принаймні 12 людей отримали поранення. 

На острові вирували град, сильний вітер зі швидкістю 224 км на годину, дощ. 

До цього на острові була сильна посуха, але в четвер рівень опадів усього за кілька годин перевищив показник усіх останніх місяців разом узятих. 

Нагадаємо, минулого тижня щонайменше 13 людей загинули внаслідок рекордно сильної зливи в Сеулі та довколишній провінції. Цей дощ – найсильніший для столиці Південної Кореї за останні 100 років.

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