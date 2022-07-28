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Росія зараз здатна вести лише дві значні наступи – на Сіверськ та Бахмут

Сили РФ виділили достатньо ресурсів, щоб проводити майже щоденні наземні атаки у цих напрямках.

Росія зараз здатна вести лише дві значні наступи – на Сіверськ та Бахмут
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російські сили, найімовірніше, зараз здатні вести лише дві значні наступальні операції в Україні: наступи на Сіверськ та Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

З моменту завершення оперативної паузи 16 липня наступ на Сіверськ проводиться з району Верхньокам’янки та Білогорівки, а на Бахмутському напрямку – Новолуганського та Вуглегірської ТЕС.

“Російські сили виділили достатньо ресурсів, щоб проводити майже щоденні наземні атаки та захоплювати територію на цих двох напрямках, але вони не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях України”, – зазначають аналітики. 

У ISW знову зазначили, що російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації до того, як окупанти могли б захопить інші великі міські райони України.

Нагадаємо, російські війська 27 липня вранці обстріляли Бахмут, унаслідок частково зруйнувалася двоповерхова будівля готелю. Є загиблі та поранені.

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