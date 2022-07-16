Байден зустрівся з​ принцем Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві журналіста Хашоггі

Президент США Джо Байден сказав принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману, що покладає на нього відповідальність за вбивство журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Байден не став вибирати занадто дипломатичний спосіб, аби в черговий раз висловити занепокоєність станом дотримання прав людини в Саудівській Аравії.

"Я дуже прямо сказав, що мовчання американського президента щодо питання прав людини суперечить тому, ким ми є і ким є я. Я завжди буду відстоювати наші цінності", - наголосив президент США.

"Що стосується вбивства Хашоггі, я порушив це питання на початку зустрічі, давши зрозуміти, що я думав про це в той час і що я думаю про це зараз. По суті, він (принц, - ред.) сказав, що не несе особистої відповідальності за це… Я вказав, що я думав, що він був (відповідальний - ред.)", - додав Байден.

Байден і принц бін Салман зустрілися особисто вперше. Аналітики вважають, що візит американського президента до Саудівської Аравії може суттєво вплинути на ціни на ринку нафти. Крім того, і США, і Саудівська Аравія зацікавлені у спільних зусиллях щодо стримування ядерних устремлінь Ірану.

Нагадаємо, журналіста Washington Post і критика фактичного уряду Саудівської Аравії Джамаля Хашоггі востаннє бачили в саудівському консульстві у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Турецька влада вважає, що тіло чоловіка розчленували і вивезли, оскільки рештки досі не знайдені.

Звіт американської розвідки також підтверджує, що принц Мухаммед нібито схвалив операцію з убивства журналіста. Саудівська влада це заперечує.

Позаминулого року саудівський суд приговорив вісім осіб до увʼязнення від 7 до 20 років за вбивство Хашоггі, однак імʼя жодного злочинця не розкрили. Невідомо, чи справді ці люди причетні до злочину.

Хашоггі свого часу виїхав із Саудівської Аравії до США, де отримав посвідку на проживання. Там він писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post. До консульства у Туреччині він прийшов, оскільки планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб. За версією правоохоронців, журналіста задушили зразу після того, як він зайшов у дипломатичну установу, а тіла позбулися. Вважається, що це було сплановане убивство.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив у будинок) просто не потрапив на камери відеоспостереження. Однак пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.