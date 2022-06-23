Із території Білорусі на Україну випустили понад 630 ракет, - слідчий комітет

Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі оприлюднив звіт про співучасть режиму Лукашенка у війні Росії проти нашої держави.

Документ підготували у співпраці з моніторинговою групою "Беларускі Гаюн".

"У ньому наведено велику кількість фактів про репресії проти громадян Білорусі за вираження антивоєнної позиції, про завдання ракетних ударів по Україні з території Білорусі, інформацію про підвезення палива, лікування та використання громадянської інфраструктури Білорусі російськими військовими з безпосереднього дозволу Лукашенка", - йдеться в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

Так, за даними звіту, від початку повномасштабного вторгнення РФ із території Білорусі по Україні випустили понад 630 ракет.

"Перший запуск ракети з території Білорусі був зафіксований о 6 годині 20 хвилин 24 лютого 2022 року. За наявною інформацією, всього з 24 лютого по 8 травня з території Білорусі було запущено близько 633 ракети. Основні місця розміщення вогневих позицій ЗС РФ - це прикордонні з Україною адміністративні райони Гомельської області... Також фіксували запуски ракет з території Світлогірського району, околиць аеродрома Зябрівка (Гомельський район) та Лунинець (Брестська область)", - йдеться у звіті.

Влада Білорусі надала свої аеродроми для розміщення російської авіації.

"ЗС РФ використовували військові аеродроми в Ліді, Барановичах, Лунинці, д. Великий Боків (Мозирський район), Зябрівці (Гомельський район), Мачулищах, Бобруйську. Окремо варто відзначити використання цивільного аеропорту "Гомель" як для завдання ударів по території України, так і для санітарних цілей", - зазначили автори звіту.

Також Білорусь надала Росії свою залізничну і транспортну інфраструктуру; тут заправляли рашистську військову техніку, ремонтували пошкоджену. А поранених та опромінених російських окупантів лікували в білоруських медзакладах Гомеля та Мозиря.

Влада Білорусі почала жорстко придушувати антивоєнні виступи білорусів у перші дні російського вторгнення в Україну.

"Так, лише 27 та 28 лютого 2022 року в Білорусі було затримано понад 1 100 осіб, при цьому, як мінімум 630 були піддані адміністративному арешту", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що в Білорусі перебувають російські спецпризначенці та члени ПВК. А Державна прикордонна служба назвала провокацією дозвіл Білорусі для громадян України відвідувати ліси заповідника біля Рівненської області.