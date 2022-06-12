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Боррель: Після війни ЄС має буде навчитися співіснувати з Росією

Голова європейської дипломатії підтримав заклик Макрона "не принижувати РФ".

Боррель: Після війни ЄС має буде навчитися співіснувати з Росією
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Російська Федерація "нікуди не зникне після війни, і тому ЄС має буде навчитися співіснувати з країною-агресоркою.

Про це Боррель розповів в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС.

Він вважає, що Європі потрібно визначити чіткий план контактів. Боррель також прокоментував заклик президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію".

"Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - сказав Боррель.

При цьому він зазначив, що канали зв'язку з Росією "ніколи не закривалися".

"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН перебувають сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти розв'язання проблеми українського експорту зерна. Ми маємо продовжувати переговори з Росією", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький розкритикував заяви про необхідність "зберегти обличчя" президента РФ Володимира Путіна. Прем'єр-міністр Польщі, коментуючи ці слова Макрона, закликав ізолювати президента країни-агресорки, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологія "русского мира", на його переконання, має бути ліквідована.

 

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