Єврокомісія має ухвалити рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня, - Bloomberg

Остаточне рішення з цього приводу за Єврорадою, де дві країни, Нідерланди та Данія, можуть стати на заваді прийняття такого рішення.

Очікується, що наступного тижня, 17 червня, виконавчий орган Європейського Союзу рекомендує надати Україні статус кандидата.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела.

“Рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, матиме умови, пов’язані з верховенством права та антикорупційним законодавством”, - йдеться у повідомленні.

Висновок Єврокомісії, навіть якщо він позитивний, потребує схвалення держав-членів, перш ніж Україні буде офіційно надано статус.

Лідери ЄС збираються обговорити це питання в Брюсселі 23-24 червня, кілька країн заявили, що вони проти цього кроку. На їх думку, Україні не можна надавати перевагу перед існуючими претендентами.

За словами чиновників, знайомих з переговорами, країни, зокрема Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що хочуть, щоб лідери ЄС надали Україні статус кандидата. Також Естонія наголосила на необхідності дати надію Україні.

Натомість Німеччина заявила, що результатом може стати умовний статус кандидата.

У дипломатичній ноті, яку побачило Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин. Києву потрібно буде “фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу”, щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці.

Копенгаген заявив, що Україна знаходиться “загалом на дуже ранній стадії” щодо її готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Також сумніви щодо доцільності надання Україні статусу кандидата до ЄС мають Нідерланди.

28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Прискореної процедури вступу не існує – Україна або отримає статус кандидата-члена, що в подальшому може привести до повноправного членства в ЄС, або ні.

Україна розраховує отримати статус кандидата уже в червні. До ЄС передано вже обидві частини опитувальника.

Учора Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.