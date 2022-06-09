Україна ділиться з США лише своїми стратегічними цілями, а не детальними військовими планами, – NYTimes

Американські спецслужби мають менше інформації, ніж хотілося б, про військові операції України, а обізнаність щодо ситуації у російської армії є значно кращою.

Про це пише nytimes.com з посиланням на колишніх та теперішніх посадовців.

“Уряди часто приховують інформацію від громадськості з метою оперативної безпеки. Але ці інформаційні прогалини в уряді США можуть ускладнити для адміністрації Байдена ухвалення рішення про спрямування військової допомоги, оскільки вона надає Україні зброю на мільярди доларів”, – йдеться у повідомленні.

Офіційні особи США заявили, що український уряд надав їм мало секретних брифінгів або подробиць про оперативні плани, а українці зі свого боку визнали, що вони не розповіли американцям усього.

Видання зазначає, що розвідка США збирає інформацію майже про кожну країну, включно з Україною. Але американські шпигунські агентства зазвичай зосереджують свої зусилля на отриманні даних про ворожі уряди, як от російський, а не на нинішніх друзях, таких як Україна.

“І хоча Росія була головним пріоритетом для американських шпигунів упродовж 75 років, коли справа дійшла до українців, Сполучені Штати працювали над створенням своєї розвідувальної служби, а не шпигували за їхнім урядом”, – пише газета.

Наслідком, за словами колишніх чиновників, стали деякі "білі плями".

“Чи багато ми дійсно знаємо про те, як справи в Україні? Чи можна знайти людину, яка впевнено скаже вам, скільки Україна втратила військ, скільки техніки втратила Україна?”, – сказала колишній високопосадовець розвідки Бет Саннер.

Окремі європейські структури кажуть, що Україні буде важко, якщо взагалі можливо, повернути землю, яку Росія захопила після лютневого вторгнення, але спецслужби США налаштовані менш песимістично. Проте в обороні України є тріщини, а питання щодо стану українських збройних сил та стратегії на Донбасі створили для Сполучених Штатів неповну картину.

Директор Національної розвідки США Авріл Д. Хейнс заявила на слуханнях у Сенаті минулого місяця, що “було дуже важко сказати, скільки додаткової допомоги може поглинути Україна”.

“Насправді, ми маємо більше розуміння, мабуть, з російського боку, ніж з українського”, – додала вона.

Сполучені Штати надають Україні регулярні оперативні зведення розвідданих про місцезнаходження російських військ, інформацію, яку українці використовують для планування операцій та ударів, а також для зміцнення своєї оборони.

“Але навіть у розмовах на високому рівні з головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Марком Міллі або міністром оборони Ллойдом Остіном українські офіційні особи діляться лише своїми стратегічними цілями, а не детальними оперативними планами. За словами американських офіційних осіб, секретність України змусила представників збройних сил та розвідки США спробувати дізнатися про все, що вони можуть, з інших країн, що діють в Україні, навчань з українцями та публічних коментарів пана Зеленського”, – зазначає видання.

Україна, за словами офіційних осіб, хоче показати "картину сили" як для громадськості, так і для своїх близьких партнерів. Уряд не хоче ділитися інформацією, яка може свідчити про ослаблення рішучості або створити враження, що українці можуть не перемогти. По суті, українські посадовці не хочуть надавати інформацію, яка могла б підштовхнути США та інших західних партнерів до сповільнення постачання озброєнь.

За настановою США, Україна роками посилювала захист своїх військових та спецслужб від російських шпигунів. Інформування інших країн про її плани та оперативну ситуацію могло б виявити слабкі місця, які Москва могла б використати, якби російські військові дізналися про них.

Нагадаємо, українські війська розпочали навчання на РСЗВ HIMARS, які надсилають США.

1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.