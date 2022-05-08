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Угрощина не погодилася на пропозицію ЄС щодо нафтового ембарго і продовжує блокувати санкції, - Bloomberg

Обговорення продовжиться найближчими днями.

Угрощина не погодилася на пропозицію ЄС щодо нафтового ембарго і продовжує блокувати санкції, - Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі, 11 грудня 2020 р
Фото: EPA/UPG

Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського Союзу щодо заборони імпорту російської нафти, затримуючи весь шостий пакет санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

З посиланням на власні джерела, видання пише, що зустріч 27 послів ЄС, що відбулася у неділю, завершилася без домовленості.

Як зазначалося раніше, ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтермінувати виконання санкції щодо нафтового ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року через сильну залежність від російської нафти. Але Угорщина не погодилася на ці умови і продовжила блокувати план. 

“ЄС наполягав на тому, щоб санкції завершилися до Дня Перемоги Росії 9 травня, на честь закінчення Другої світової війни”, - зазначає видання.

Переговори, як очікується, відновляться найближчими днями.

Нагадаємо, в рамках шостого пакета санкцій Євросоюз пропонує відключення від SWIFT ключового російського банку Сбербанк та поетапного впровадження нафтового ембарго, на що потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Також обмеження накладуть на три російські канали в Європі.

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