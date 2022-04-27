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В Ізраїлі вирішили відмовитись від традиційного параду ветеранів 9 травня

Рішення та характер церемонії ухвалено разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

В Ізраїлі вирішили відмовитись від традиційного параду ветеранів 9 травня
Фото: Вікіпедія

Міністр алії та інтеграції Пніна Тамано-Шата заявила, що щорічний офіційний парад ветеранів на День перемоги 9 травня в Ізраїлі не відбудеться.

Про це повідомляє повідомляє портал "Новини Ізраїлю".

Тамано-Шата зазначила, що на традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основну увагу буде приділено внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною. Міністр наголосила, що рішення про скасування параду та характер церемонії ухвалено разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Напередодні посольство України повідомляло, що за підсумками зустрічі посла Євгена Корнійчука та Пніни Тамано-Шата міністр заявила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цьогоріч прийнято рішення утриматись від громадських заходів та маршів на 9 травня з огляду на російську агресію проти України".

Раніше посол України Євген Корнійчук звернувся до ізраїльської влади із проханням перенести офіційні заходи на честь Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Водночас, уже надійшли заяви про низку заходів. Наприклад, на 7 травня заявлено провести "Автопробіг Перемоги".

Нагадаємо, Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців.

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