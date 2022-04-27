Росія анонсувала на сьогодні припинення постачання газу в Польщу та Болгарію (оновлено)

Росія вранці 27 квітня відновила постачання газу в Польщу. Про це, з посиланням на дані оператора, пише Guardian. Постачання за ямальським контрактом зросли після того, як учора впали до нуля.

Фізичні потоки газу трубопроводом "Ямал-Польща" з Білорусі склали 3,449,688 кВтч/год о 6:22 за центральноєвропейським часом.

Оновлення. Росія анонсувала на сьогодні припинення газопостачання до Польщі та Болгарії, оскільки ці країни відмовилися платити рублями, додає Guardian.

Болгарія, яка майже повністю залежна від імпорту російського газу, заявила, що виконала всі свої домовленості з "Газпромом", а нова запропонована схема оплати суперечить угоді.

Станом на ранок постачання газу в Болгарію тривало.

Учора портал Onet, із посиланням на джерела в уряді, повідомив, що РФ припинила постачання газу до Польщі. Причина не називалася, а польський уряд скликав кризову групу. Раніше Польща, як і інші країни ЄС, відмовилася сплачувати за російський газ рублями, як того вимагає Путін.

Згідно з польським планом, країна хоче сама відмовитися від російського газу до 2023 року.

У березні президент РФ підписав указ про переведення розрахунків за російських газ з євро в рублі. Путін заявив, що "колективний Захід заморожуванням російських резервів оголосив дефолт перед Росією і підвів межу під надійністю своїх валют".

Такий крок викликаний бажанням держави-окупантки укріпити свою валюту та оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак.