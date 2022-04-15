Посол Італії повернувся до Києва

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, а з понеділка італійське посольство відновить свою роботу. Про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відновив роботу посольства, з понеділка воно повноцінно запрацює. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр.

Нагадаємо, посольство Італії перевели до Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

13 квітня до Києва повернулися співробітники посольства Чехії, перед тим - посол Євросоюзу Матті Маасікас. Також повернутися до Києва має намір посол Франції.