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Посол Італії повернувся до Києва

З понеділка посольство запрацює повноцінно.

Посол Італії повернувся до Києва
Фото: EPA/UPG

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, а з понеділка італійське посольство відновить свою роботу. Про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відновив роботу посольства, з понеділка воно повноцінно запрацює. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр.

Нагадаємо, посольство Італії перевели до Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

13 квітня до Києва повернулися співробітники посольства Чехії, перед тим - посол Євросоюзу Матті Маасікас. Також повернутися до Києва має намір посол Франції.

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