Європол розпочав операцію "Оскар" по пошуку активів підсанкційних росіян

Вона триватиме не менше року і включатиме низку окремих розслідувань.

Європейське поліцейське агентство оголосило про початок операції з виявлення активів російських фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції через війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті Європолу.

Операція, що отримала назву "Оскар", проводиться у співпраці з державами-членами ЄС, Європейським агентством співробітництва органів юстиції (Євроюст) та Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

Вона триватиме не менше року і включатиме низку окремих розслідувань.

Зазначається, що мета операції полягає в тому, щоб "сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, а також надавати оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, які стосуються злочинних активів та обходу економічних санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку із військовою агресією Росії".

Нагадаємо, наближений до Путіна російський олігарх Мордашов сховав свою 142-метрову яхту на Сейшелах. Ще одну його яхту - 63-метрову "Lady M" - арештувала влада Італії в рамках санкцій ЄС, під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

Також у рамках санкцій раніше Франція також взяла під контроль яхту виконавчого директора "Роснафти" Ігоря Сєчіна. А німецька влада - арештувала яхту російського олігарха Алішера Усманова.