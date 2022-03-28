У Празі запрацювало "Радіо України"

Радіостанція націлена на українців у Чехії, які вимушені були покинули свої домівки через війну в Росії.

Media Bohemia запустила нове Радіо Україна, яке транслює оригінальну програму для українських біженців. Про це повідомляє видання rfi з посиланням на репортаж журналістів інформагентства AP.

Media Bohemia запустила нове Радіо Україна, яке транслює оригінальну програму для українських біженців. Журналісти AFP знімали в студії.https://t.co/3PpYUUfpkh — Радіо Україна (@RadioUkraina) March 27, 2022

Новий канал «Радіо Україна» транслює новини, поради біженцям, музику та казки для дітей, а також душевну втіху, яку передають українські церкви, йдеться у репортажі.

Керована групою Media Bohemia, що включає кілька радіостанцій, вона веде мовлення з офісної будівлі в центрі Праги через мобільний додаток і в Інтернеті.

"Це радіо солідарності", - зазначаила ефірний менеджер Наталія Чурікова, яка 27 років пропрацювала у празькому фінансованому США Радіо "Вільна Європа/Радіо Свобода".

«Ми націлені на українських військових біженців, які переїхали сюди, і намагаємось дати їм інформацію, необхідну їм, щоб почати нове життя тут, перш ніж вони зможуть повернутися додому, що, як ми сподіваємось, зрештою станеться», — повідомила вона AFP .

Чехія прийняла понад 300 тис. українських біженців, відколи 24 лютого Росія вторглася в Україну.