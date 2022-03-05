Біля 74% американців підтримують закриття неба над Україною – опитування

Також більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російські нафту і газ

Близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною від російських авіаударів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на опитування, проведене у четвер і п’ятницю,

Загалом його результати свідчать про те, що обурення американців з приводу вторгнення Росії в Українузростає.

Так само 80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту.

Більше того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.

Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Проте близько 62% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, щоб захистити іншу демократичну країну (Україну – ред.).

Більшість респондентів опитування - 72% - заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.

Близько 74% американців підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.

Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 дорослу особу.