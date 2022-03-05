Біля 74% американців підтримують закриття неба над Україною – опитування

Близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною від російських авіаударів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на опитування, проведене у четвер і п’ятницю,
Загалом його результати свідчать про те, що обурення американців з приводу вторгнення Росії в Українузростає.
Так само 80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту.
Більше того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.
Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.
Проте близько 62% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, щоб захистити іншу демократичну країну (Україну – ред.).
Більшість респондентів опитування - 72% - заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.
Близько 74% американців підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.
Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 дорослу особу.