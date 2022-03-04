Російські вузи будуть видалені із міжнародних рейтингів навчальних закладів

Авторитетні міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключення російських закладів вищої освіти. Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства освіти України.

Виключення російських вишів із відповідних рейтингів та припинення співпраці з РФ було ініціативою українського МОН. У відповіді на запит видавництво Times Higher Education, яке формує однойменний університетський рейтинг, висловило солідарність із позицією міністерства.

Представники видавництва гарантували, що ті українські університети, які фігурують у будь-якому з рейтингів THE, будуть збережені в рейтингу й у наступному році, незалежно від змоги подавати дані для оновлення. При цьому доступ до профілів російських університетів буде обмежено.

У видавництві зазначили, що підтримка українських університетів, їхніх співробітників і студентів стане темами майбутніх самітів видавництва, під час яких буде організовано благодійний збір коштів для допомоги українським вченим, які постраждали під час війни.

Також представники іншої компанії, яка формує рейтинг U-Multirank, повідомили про видалення сторінок "Навчання в Росії", університетських міст та виключення російських університетів із рейтингу.

"У відповідях підкреслено, що варварська російська агресія проти України фундаментально підриває головні цінності вищої освіти, які означають повагу, суверенітет і мирний міжнародний обмін. Аналогічні заходи пропонується здійснити щодо Республіки Білорусь, яка сприяла нападу РФ на Україну", - сказано у повідомленні Міносвіти.

Нагадаємо, у зв'язку із початком російського наступу на Україну Міносвіти продовжило реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання до 9 квітня. Разом із тим державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів.