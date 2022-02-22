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Понад 600 осіб вийшли на демонстрацію перед посольством Росії у Берліні

Люди протестували проти політики РФ і президента Путіна щодо України.

Фото: EPA/UPG

650 людей, за підрахунками німецької поліції, взяли участь в акції протесту перед посольством Росії в Берліні.

Про це повідомила німецька радіостанція "Берлін-Бранденбург".

Учасники акції висловили незгоду з політикою російського президента Володимира Путіна щодо України, а також виступили проти вторгнення російських військ на Донбас.

Люди тримали транспаранти з написами "Стоп Путін" та "Стоп війні".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 20 лютого правозахисники Лев Пономарьов та Юрій Самодуров вийшли на акцію протесту в Москві проти війни з Україною. Їх затримала поліція.

16 лютого українці в Латвії організували акцію протесту перед посольством РФ. Захід провели у зв'язку з агресією Росії проти України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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