FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
ГоловнаСвіт

Байден виступить із заявою щодо ситуації навколо України

Пресконференція президента США почнеться після 22 години за київським часом.

Байден виступить із заявою щодо ситуації навколо України
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден сьогодні ввечері виступить із заявою, у якій викладе оновлену інформацію щодо безпекової ситуації навколо України. 

Пресконференція Байдена почнеться о 22:30 за київським часом, повідомляє CNN.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Зі свого боку Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також