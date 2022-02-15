Байден виступить із заявою щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден сьогодні ввечері виступить із заявою, у якій викладе оновлену інформацію щодо безпекової ситуації навколо України.

Пресконференція Байдена почнеться о 22:30 за київським часом, повідомляє CNN.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Зі свого боку Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.