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"Крім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі", – Зеленський

Президент зауважив, що в разі масштабної війни втратить не тільки Україна, а й країна-агресор. 

"Крім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі", – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Зараз в Україні є чимало російськомовних громадян, які підтримують Україну – навіть тих, хто мав певні сентименти щодо Росії після окупації Криму і частини Донеччини та Луганщини.

Про це в інтервʼю Washington Post повідомив президент України Володимир Зеленський. Він висловив переконання, що кожен громадянин буде відстоювати свою державу.

"Крім армії, кожен українець буде боротися, щоб захистити свою землю. Якщо ми збираємось давати опір одній з найпотужніших армій світу, це буде війна. І якщо це буде війна, то вона очевидно буде дуже сильною, і втратять усі. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, Росія постраждає, сусідні з Україною країни постраждають, а тих, хто далі, торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше – зберегти нашу територію", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що в разі нового вторгнення Росія проводитиме військову агресію проти тих територій України, які історично були до неї ближчими.

"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим. Росії повинен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це може здійснитися і трапитися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає більше мільйона мешканців. Це не буде простим заняттям, це буде початком масштабної війни", – заявив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що не вважає можливим створення в Україні окупаційного уряду, який повністю контролювався б Росією. Навіть якщо Кремль на це піде, українці це не приймуть. 

Нагадаємо, Зеленський 19 січня записав відеозвернення до українців, у якому закликав не панікувати через концентрацію російських військ біля українського кордону. Президент нагадав, що вторгнення триває вже 8 років, і ризики існують весь цей час. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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