Фото: batumelebi.netgazeti.ge

У грузинському місті Батумі внаслідок обвалу під’їзду житлового будинку 8 жовтня загинуло 6 осіб, серед них є двоє дітей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Вахтанга Гомелаурі, пише batumelebi.netgazeti.ge.

За його словами, ще трьох людей шукають.

“Ми можемо практично з упевненістю сказати, що шукаємо трьох осіб”, – сказав міністр журналістам.

Він зазначив, що на цьому етапі рятувальники роблять все, аби врятувати розшукуваних.

Після того, як територію очистять і людей оглянуть медики, на місце прибудуть судово-медичні експерти. Також буде оголошено додаткові деталі події.

Фото: batumelebi.netgazeti.ge

Як пише Європейська правда, за фактом обвалення будинку поліцією затримані 3 особи, в тому числі, власник квартири, яка перебувала на першому поверсі.

Слідством встановлено, що власник однієї з квартир на першому поверсі найняв для ремонту квартири двох осіб. За вказівкою господаря квартири і при грубому порушенні правил безпеки в квартирі були проведені будівельні та ремонтні роботи, що викликало обвалення під’їзду.

Нагадаємо, влітку внаслідок обвалу будинку в центрі Львова загинув 17-річний хлопець.