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​Bloomberg: за нинішніх темпах вакцинації світ повернеться до нормального життя через сім років

Прогноз не є точним, бо кількість щеплень обов'язково буде збільшуватися.

​Bloomberg: за нинішніх темпах вакцинації світ повернеться до нормального життя через сім років
Фото: EPA/UPG

Американське видання Bloomberg створило калькулятор вакцинації проти коронавірусної хвороби, в якому, зокрема, міститься прогноз "повернення до нормального життя".

Він рахує, скільки часу потрібно буде для того, щоб вакцинувати 75% населення. Саме такий відсоток, на думку опитаних експертів, потрібен, щоб життя повернулося до норми.

За нинішніх темпів Ізраїль зможе повернутися до нормального життя вже за два місяці, Великобританія - за пів року, США - до кінця 2021 року. Європейським країнам в середньому знадобиться 2-4 роки, а світу загалом - 7 років.

Звичайно, що цей прогноз не є точним, тому що темпи вакцинації обов'язково будуть прискорюватися. Зараз у світі щодня роблять близько 4,54 млн щеплень проти ковіду.

Нагадаємо, що Україна поки що не почала вакцинацію. Очікується, що вона стартує приблизно 15 лютого, коли в країну доставлять перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech. В кінці лютого також очікується перша партія з 700 тисяч доз вакцини Sinovac.

Протягом першого півріччя Україна отримає ще мінімум 2,2 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca.

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