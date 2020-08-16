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У Білорусі збираються на історичний марш "За свободу" (оновлено)

Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко пішов з посади президента.

Оновлення 14:50. З різних частин Мінська люди колонами сходяться до Стели у Парку Перемоги. У марші беруть участь десятки тисяч осіб. Учасники акції коментують, що такої багатолюдної демонстрації ще не бачили. Люди продовжують сходитись.

11:30. У Мінську та інших містах країни о 14.00 в неділю запланований марш "За свободу". Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

"Мінськ. Історичний марш "За свободу". Дзвоніть у двері всіх своїх сусідів, дзвоніть своїм друзям та близьким, пишіть колегам. Ми винятково мирно йдемо в центр кликати владу до відповідальності. Виходимо на проспект, об'єднуємось з іншими і рухаємось до стели", - йдеться у повідомленні. 

Мешканців інших міст також просять виходити на центральні площі і закликати до відповідальності голів виконкомів та РУВС, висувати вимоги. 

Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко пішов з посади президента, негайної свободи усім затриманим і політв’язням, правосуддя над винними в убивствах та тортурах.

Водночас провладна громадська організація "Біла Русь" повідомила про мирний мітинг на підтримку Лукашенко у центрі Мінська о 12.00. Він пройде під лозунгом "Не дамо розвалити країну". Tut.by пише, що на цю акцію примушують йти працівників бюджетних організацій з усієї країни. Автобуси з бюджетниками вже стоять у центрі білоруської столиці. 

Фото: tut.by

Також опубліковано відео, як велика кількість автозаків, вантажівок та автобусів з силовиками їдуть вулицями Мінська. 

Столичний метрополітен повідомив про закриття центральної станції "Площа Леніна". На площі Незалежності у Мінську помітили близько 100 людей у цивільному з раціями. 

Нагадаємо, протести у Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. 

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першого запиту" надасть Білорусі допомогу щодо забезпечення безпеки.

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