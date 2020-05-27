Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)

Если всё пройдёт успешно и корабль Маска состыкуется с МКС, спустя два месяца начнутся регулярные запуски на базе SpaceX , которые позволят быстрее менять экипаж на международной станции. Так, на август запланирована отправка четырёх астронавтов – трёх американцев и одного японца – в космос.

Сегодня в 23.33 по киевскому времени космический корабль Илона Маска не был запущен. К сожалению, мы не стали свидетелями пуска. Всему виной - погодные условия . Однако 30-го мая или позже это событие всё же произойдёт и, вероятнее всего, изменит Земную историю. Американская частная компания SpaceX Илона Маска отправит собственную ракету с астронавтами из США на борту в космос. Если всё сложится благополучно, если проливные дожди в штате Флорида, близ космодрома «Кеннеди» (откуда запускают судно), всё же поутихнут, корабль Dragon Crew в конечном счёте доставит Роберта Бенкена и Дугласа Херли на Международную космическую станцию (МКС). И это будет не просто первый самостоятельный полёт американцев за последние 9 лет. Произойдёт первый запуск ракеты, организованный частником.

Russia goodbye

В случае успешного запуска, США откажется от услуг российских кораблей «Союз», которые обычно проводят отправку с космодрома «Байконур» (Казахстан) на территорию МКС. Это будет означать конец монополии России на транспортировку астронавтов (американских и европейских) в космос.

Фото: EPA/UPG Астронавты НАСА Боб Бенкен (слева) и Даг Херли перед полётом

Необходимо сказать, что в 2011 году США перестало запускать собственные транспортные челноки в космос. С ними изначально было немало проблем: то они выходили из строя, то губили экипаж. Вообще корабли эти были безмерно дорогими и опасными. В том же 2011-м США запустили последнее подобное судно на МКС, после чего программа окончательно закрылась.

До этого россияне предоставляли место американцам (зачастую одно) на борту «Союза» по довольно-таки щадящей цене – $20-$25 млн за поездку. Однако после полного прекращения американской челночной программы, РФ стала постоянно повышать стоимость такого полёта. На сегодняшний день она составляет свыше $80 млн. При этом никто не понимает, за что здесь NASA должно платить такие огромные деньги.

Буквально в 2018 году на российском «Союзе», пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка. При осмотре увидели пробуренную в перегородке корабля дыру. Затем – спустя малый промежуток времени – пришлось совершать аварийную посадку корабля из-за неисправности датчика. После страховые компании наотрез отказались покрывать расходы на ремонт этих суден: ведь проблемный «Союз» был застрахован на сумму свыше 4.5 млрд рублей.

Фото: EPA/UPG Пристыкованный к МКС российский корабль "Союз"

Теперь же российские «Союзы», скорее всего, будут доставлять на МКС только россиян. Ведь SpaceX предложил США оптимальный вариант: более вместительный шаттл, запуск которого обойдётся в $55 млн. Согласитесь, это явно выгоднее. А если добавить к этому тот факт, что на борту Dragon Crew в последующем будет выделено одно место под частные полёты, то можно предположить, что Россия – если не изменит своей политики – со временем космическую гонку с США проиграет. Покамест точно ясно: бюджет РФ недополучит значительной суммы денег…

Что нас ждёт в будущем?

Необходимо сразу отметить, что помимо SpaceX программой частных космических запусков занимается американская компания Boeing. Её программа по отправке корабля CST-100 Starliner пока сталкивается с определёнными трудностями, да и финансово она менее выгодна NASA. Однако с запуском шаттла Илона Маска всё в корне изменится. И будущее будет за освоением космоса не государственным, а частным. Точно появится больше компаний, готовых транспортировать астронавтов в открытый космос. Следовательно, и Boeing со временем придётся уступить в цене. Хотя ему точно найдётся место на столь обширном космическом рынке.

В последующем мы увидим, как постепенно появится частный сектор космических полётов, а это означает, что со временем мир откажется от монополии Международной космической станции, её научного потенциала. Исследовать космос будут все – от малых частных до крупных государственных корпораций. Доставляя астронавтов на (вначале) околоземную орбиту и обратно, частники будут дополнять, а иногда и заменять МКС.

Фото: twitter.com/NASA

Для бизнеса откроются и ранее закрытые космические лаборатории. А это – не только вопросы возникновения мира, эволюции и пр. Это в первую очередь практически неисчерпаемые ресурсы, новые возможности и открытия в различных сферах – от связи до энергетики.

Ну, и самое основное – это появление такого явления, как космический туризм. То, о чём ещё недавно только мечтали многие состоятельные, да и не очень люди, наконец-то сбудется. И некоторые, к примеру, украинцы, уже купившие билет (теперь точно не в один конец!), смогут добраться до МКС, затем до околоземных частных станций, а в последующем к Луне и к Марсу.

И о последнем уже тоже думает Илон Маск. Более того, он строит окололунный модуль для доставки в 2024 году людей на Земной спутник. А к 2028 году планируется, что американская NASA совместно со SpaceX и Boeing создадут окололунную станцию и специальные врата, отправляющие землян на Марс. И думаю, что Илон Макс прав: вскоре мы покорим красную планету и освоим космос. На сей раз для жизни, а не для уничтожения. Главное, чтобы погода во Флориде благоприятствовала…