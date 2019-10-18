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Евросовет утвердил Лагард главой ЕЦБ

С 1 ноября она сменит на этом посту Марио Драги.

Евросовет утвердил Лагард главой ЕЦБ
Кристин Лагард
Фото: EPA/UPG

Заседающий в Брюсселе Европейский совет утвердил назначение француженки Кристин Лагард на должность главы Европейского центрального банка сроком на восемь лет без возможности продления.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Евросовета.

Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года.

В документе напоминается, что 2 июля Европейский совет счел Лагард подходящим кандидатом на пост председателя ЕЦБ. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам дал ей официальную рекомендацию 9 июля. Европейский парламент и ЕЦБ представили свои положительные мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября и 25 июля этого года.

Напомним, Лагард стала кандидатом на должность главы ЕЦБ в июле 2019 года. Ранее она была директором-распорядителем Международного валютного фонда - с 2011 года, а до этого - занимала должности в правительстве Франции.

Лагард станет первой женщиной на посту председателя ЕЦБ.

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