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Маск заявив, що українські військові начебто порушили умови використання Starlink

Голова Space X заявив, що "відповідну прогалину в правилах використання закрили минулого тижня".

Маск заявив, що українські військові начебто порушили умови використання Starlink
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що українські військові начебто порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосувавши його для наступальних ударів безпілотниками. За його словами, відповідну прогалину в системі використання сервісу закрили минулого тижня.

Про це Маск написав у соцмережі X.

"Використання Starlink, цивільної комерційної послуги, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися. Starshield, інша система, контролюється урядом США. Те, що вони вирішать робити, залежить від них", – написав мільярдер.

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Він наголосив, що Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки систему, за його твердженням, наразі неможливо заглушити або знищити. Маск також заявив, що "без Starlink український фронт нібито міг би миттєво розвалитися".

Наприкінці допису Маск розкритикував прихильників продовження війни, звинувативши їх у відсутності реалістичних пропозицій щодо врегулювання конфлікту.

"SpaceX зробила для оборони України незрівнянно більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі. Водночас я відчуваю лише глибоку щневагу до лицемірних злих підбурювачів до війни, які виступають за нескінченне кровопролиття, але не пропонують жодного реалістичного рішення конфлікту. Горіть у пеклі", – завершив Маск.

Стерненко заперечив слова Маска

Волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заперечив заяви засновника SpaceX Ілона Маска про те, що Україна порушувала правила використання Starlink, застосовуючи цивільну систему супутникового зв’язку для бойових безпілотників.

"Як людина, яка була всередині процесу у Міноборони, можу точно сказати, що це неправда",  – наголосив Стерненко.

Він пояснив, що в лютому запровадили систему "білих списків", за якою реєструвати стаціонарні термінали могли як військові, так і цивільні. Однак для роботи під час руху термінал необхідно було внести до спеціального списку та підключити до військової системи Starshield.

Без цього будь-які термінали супутникового зв’язку в Україні не могли працювати під час руху. Тому, каж Стерненко, усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, виконувалися з використанням Starshield, а не цивільного Starlink.

  • Зеленський подякував американським партнерам за допомогу й зазначив, що Україна продовжує переговори щодо відновлення інших напрямів співпраці зі США, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони.
  • Україна перевіряла, чи пов’язані обмеження з технічними проблемами SpaceX, чи вони діють цілеспрямовано. Для цього термінали Starlink тестували в країнах Європейського Союзу. За наведеними даними, обмеження виявили лише на території України.
  • Представники адміністрації США заперечували причетність Вашингтона до цього, але ЗМІ писали, що Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні.
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